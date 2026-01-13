Ричмонд
Как выбрать матрас при болях в спине: советы ортопеда

Ортопед Фарманов: средне-жесткий матрас улучшит качество сна при болях в спине.

При болях в спине очень важно правильно выбрать поверхность для сна, чтобы избежать дополнительной деформации позвоночника. Как подобрать нужный матрас, рассказал «Газете.Ru» врач травматолог-ортопед Зейнутдин Фарманов.

— Общие цели при патологиях позвоночника такие: сохранить нейтральное положение позвоночника, уменьшить пик давления в болезненных точках, обеспечить комфорт для ночного отдыха. При остеохондрозе можно отдать предпочтение матрасу средней жесткости или средне-жесткому. Средне-жесткие поверхности улучшают качество сна и выравнивают позвоночник у людей с болями в спине, — считает доктор.

Он уточнил, что особенно важен верхний слой матраса. Лучше всего подойдут лабильная пена или латекс, отметил медик.

Ранее 360.ru сообщил, что часто болевые ощущения связаны с малоподвижным образом жизни, плохой осанкой, лишним весом и генетическими факторами. При этом, постельный режим не всегда помогает при боли в спине — он способен только продлить или даже усилить ее.