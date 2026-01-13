Как выбрать матрас при болях в спине: советы ортопеда

Ранее 360.ru сообщил, что часто болевые ощущения связаны с малоподвижным образом жизни, плохой осанкой, лишним весом и генетическими факторами. При этом, постельный режим не всегда помогает при боли в спине — он способен только продлить или даже усилить ее.