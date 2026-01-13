Ветеринар рассказал, как правильно хранить сухой корм, чтобы не отравить питомца

Кстати, в зимний период антифриз становится серьезной угрозой для питомцев во время прогулок. Летальная доза для собаки очень мала — даже если питомец не склонен пробовать воду на улице, он может принести токсичную жидкость на лапах и вылизать ее дома, сообщил 360.ru.