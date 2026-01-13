Ветеринар рассказал, как правильно хранить сухой корм, чтобы не отравить питомца

Сухой корм для животных необходимо правильно хранить, иначе лакомство испортится и может спровоцировать появление аллергии или даже отравление у питомца. Об этом рассказал изданию «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Если корм хранить неправильно, то есть риск окисления жиров — прогорклости. Неправильный температурный режим чреват размножением бактерий и плесени. Последствия могут быть самые разные: от отказа от еды до расстройства ЖКТ, аллергических реакций, — объяснил эксперт.
По словам специалиста, хранить корм необходимо в сухом темном месте, вдали от батарей и труб в упаковке, не пропускающей кислород.
Кстати, в зимний период антифриз становится серьезной угрозой для питомцев во время прогулок. Летальная доза для собаки очень мала — даже если питомец не склонен пробовать воду на улице, он может принести токсичную жидкость на лапах и вылизать ее дома, сообщил 360.ru.