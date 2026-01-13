Эндокринолог объяснила, как снизить уровень холестерина без лекарств

— В большинстве случаев можно существенно улучшить показатели без таблеток — с помощью изменений в образе жизни. Важно увеличить потребление растворимой клетчатки, так как она связывает холестерин в кишечнике. Ее источниками являются овсянка, яблоки с кожурой, бобовые и псиллиум, — рассказала доктор.