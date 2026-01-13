Эндокринолог объяснила, как снизить уровень холестерина без лекарств

Повышенный уровень холестерина иногда можно снизить без использования лекарственных препаратов. О том, как это сделать, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Анна Одерий.
— В большинстве случаев можно существенно улучшить показатели без таблеток — с помощью изменений в образе жизни. Важно увеличить потребление растворимой клетчатки, так как она связывает холестерин в кишечнике. Ее источниками являются овсянка, яблоки с кожурой, бобовые и псиллиум, — рассказала доктор.
Медик также отметила, что стоит отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, заменяя сливочное масло и жирное мясо на оливковое масло, авокадо, орехи и жирную рыбу.
Кроме того, увеличение физической активности также помогает сердцу и сосудам, влияя на холестерин. Помимо этого, важно отказаться от курения и избавиться от лишнего веса, учитывая, что самые опасные объемы — в районе талии, передает телеканал «Царьград».
Для контроля над уровнем холестерина рекомендуется регулярно делать липидограмму — это исследование доступно бесплатно в любой поликлинике по полису ОМС, и его особенно важно проходить гражданам после 40 лет, отмечает Life.ru.