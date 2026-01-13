Ученые сумели выделить пять этапов развития человеческого мозга в течение жизни

Американские ученые выяснили, что вопреки привычному представлению о плавном взрослении, мозг меняет свою структуру не постепенно, а скачками, проходя через пять четких стадий, разделенных важными «поворотными моментами». Об этом пишет Daily Mail.
Исследователи проанализировали МРТ-снимки более чем четырех тысяч человек — от грудных младенцев до 90-летних стариков. Их работа создала своего рода «норму развития» мозга. Раньше считалось, что мозг просто быстро растет в детстве, достигает пика в молодости и медленно угасает.
Новое исследование показало, что это слишком упрощенная картина. Ученые изучали, как соединены разные части мозга, используя снимки. Они выделили четыре основных возраста, после которых структура мозга резко меняется: примерно девять, 32, 66 и 83 года.
Мозг на первом этапе очень быстро строит связи, а затем «прореживает» ненужные. Локальные области становятся более специализированными. Второй этап, с девяти до 32 лет, — самый долгий и активный период перестройки. Мозг сильно усложняет свои сети, чтобы информация передавалась максимально эффективно.
Затем, до 66 лет, следует третья фаза относительной стабильности. Структура сетей меняется медленно, что совпадает с тем, как люди становятся более уравновешенными в поведении. Потом, на четвертой стадии, начинаются первые возрастные изменения, общая целостность сетей немного снижается.
Уже на пятой стадии, после 83 лет, процессы ослабления связей продолжаются, но уже менее заметно. Эти биологические «вехи» совпадают с важными социальными рубежами: окончанием школы, расцветом сил или выходом на пенсию. Ученые отметили, что речь идет только о физической «архитектуре» мозга, а не о поведении людей, передает таблоид Daily Mail.
