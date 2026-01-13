Данные со всей планеты делают прогнозы точнее

— Наиболее точный прогноз погоды можно составить максимум на пять дней. Дальше процессы, прогнозируемые моделями, могут развиваться по разным сценариям, — говорит Дмитриева. — Но без человека в нашем деле никуда. Иногда бывает, что модель дает один прогноз, а мы, зная наш регион и то, как себя здесь ведет погода, уточняем его. И оказываемся правы.