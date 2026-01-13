Данные со всей планеты делают прогнозы точнее

13 января 1872 года в России была создана первая служба погоды. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась в Гидрометцентр и понаблюдала за работой синоптиков. В компьютерных программах сотрудников Гидрометцентра — множество цветных линий и условных обозначений, наложенных на карту местности, для которой они делают прогноз.
Здесь собраны данные наблюдений метеостанций, радиозондов, морских буев и спутников — массив информации со всего земного шара. Первые наблюдения за погодой были еще в летописях. Они носили описательный характер: ни точной температуры воздуха, ни скорости ветра не указывали. До 16−17 веков не было измерительных приборов, которые позволили бы это выяснить.
Благодаря появлению телеграфа метеостанции из разных регионов планеты смогли обмениваться данными и накапливать их. Благодаря этому стало возможно прогнозировать погоду. Система была удобная, но не очень надежная: например, в годы Великой Отечественной войны, когда Гидрометцентр отвечал за подготовку прогнозов, в том числе для авиации, наш враг просто перестал передавать информацию о своих метеонаблюдениях. В итоге на картах, созданных для наших войск, можно четко отследить линию фронта — там записи обрываются.
— С появлением спутников стала доступна информация о погоде над всей планетой, в том числе над океанами, — рассказывает «Вечерней Москве» ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. — Так стало ясно, что на погоду в том слое, где живут люди, влияют более масштабные процессы в атмосфере.
Поэтому сегодня сотрудники метеослужб собирают данные из всех доступных источников. На их основе суперкомпьютер рассчитывает прогностические физико-математические модели того, что происходит в атмосфере. Информацию анализируют и дорабатывают сотрудники Гидрометцентра России.
— Мы делаем на сутки детализированный прогноз по округам Москвы, — рассказывает начальник лаборатории краткосрочных прогнозов по ЦФО Гидрометцентра России Татьяна Дмитриева. — Эту карту мы можем поменять в режиме реального времени, если видим изменения.
Еще в лаборатории делают бюллетень погоды — практически такой же, как в 19 веке. В нем указан прогноз погоды в Центральном федеральном округе на вторые и третьи сутки. Ознакомиться с ним может любой желающий. Но кроме того, его рассылают заинтересованным людям: среди них — президент страны и, например, МЧС.
— Наиболее точный прогноз погоды можно составить максимум на пять дней. Дальше процессы, прогнозируемые моделями, могут развиваться по разным сценариям, — говорит Дмитриева. — Но без человека в нашем деле никуда. Иногда бывает, что модель дает один прогноз, а мы, зная наш регион и то, как себя здесь ведет погода, уточняем его. И оказываемся правы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Голубев, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ:
— Доступ к необходимому для наиболее точных прогнозов массиву данных может быть только у госкомпании. Гидрометцентр не просто рассказывает населению, какая погода будет завтра. Одна из наших главных задач — вовремя спрогнозировать природные явления, угрожающие безопасности граждан и инфраструктуры.