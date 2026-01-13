Ричмонд
В России предложили ввести единый прожиточный минимум для всех пенсионеров

В России могут ввести единый для всех регионов прожиточный минимум для пенсионеров. С такой инициативой выступил депутат Леонид Слуцкий, отметив, что существующая разница в размерах создаёт несправедливые условия для пожилых людей в разных субъектах Российской Федерации.

Источник: Life.ru

«Направим обращение в правительство. Мы предложим внести изменения в методику расчёта прожиточного минимума для того, чтобы устранить дискриминацию наших пожилых людей», — заявил парламентарий в ходе выступления в Госдуме.

В настоящее время величина прожиточного минимума пенсионера значительно отличается: в 2026 году по России она составляет около 16 тысяч рублей, в Москве — почти 18 тысяч, а в Оренбургской области — чуть более 13 тысяч.

Ранее Life.ru писал, что неверные или небрежные записи в трудовой книжке могут стать причиной недополучения пенсионных выплат. Самые сложные для исправления — это ошибки, допущенные десятилетия назад, до введения электронного документооборота. Часто встречаются неточности в наименовании организации, датах приёма или увольнения, а также в номерах приказов. Особенно тяжело восстановить справедливость, если подтверждающие документы утеряны или недоступны, например, когда предприятие находится на территории бывших советских республик. В такой ситуации вопрос решается только через суд с предоставлением косвенных доказательств.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

