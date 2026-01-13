В России предложили ввести единый прожиточный минимум для всех пенсионеров

Ранее Life.ru писал, что неверные или небрежные записи в трудовой книжке могут стать причиной недополучения пенсионных выплат. Самые сложные для исправления — это ошибки, допущенные десятилетия назад, до введения электронного документооборота. Часто встречаются неточности в наименовании организации, датах приёма или увольнения, а также в номерах приказов. Особенно тяжело восстановить справедливость, если подтверждающие документы утеряны или недоступны, например, когда предприятие находится на территории бывших советских республик. В такой ситуации вопрос решается только через суд с предоставлением косвенных доказательств.