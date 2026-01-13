В России предложили ввести единый прожиточный минимум для всех пенсионеров

«Направим обращение в правительство. Мы предложим внести изменения в методику расчёта прожиточного минимума для того, чтобы устранить дискриминацию наших пожилых людей», — заявил парламентарий в ходе выступления в Госдуме.
В настоящее время величина прожиточного минимума пенсионера значительно отличается: в 2026 году по России она составляет около 16 тысяч рублей, в Москве — почти 18 тысяч, а в Оренбургской области — чуть более 13 тысяч.
