Операторы удерживают «нервную систему» фронта

Старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. Он встретился с бойцом группировки войск «Север» с позывным «Чепа».
Оператор отделения управления с позывным «Чепа» служит в составе группировки войск «Север» на сумском направлении. За спиной у него несколько участков спецоперации: херсонское, курское направления, бои под Никольским и Поповкой, выход в Сумскую область.
Началось все для «Чепы» еще в 2014 году. Тогда он, парень с Северного Кавказа, поехал проходить срочную службу в Ростов-на-Дону — в ту же бригаду, где сейчас числится добровольцем. На соседнем Донбассе уже гремели первые бои, в Ростов приезжали люди, которые от этого бежали.
— Я видел этих беженцев, — вспоминает он.— Они заходят в часть, заходят в город, и по лицам все понятно. Потухший взгляд, усталость…. Когда видишь такое, трудно просто отвернуться и жить дальше как ни в чем не бывало.
Срочная служба закончилась, «Чепа» вернулся домой. Работа, семья, бытовые дела — обычная жизнь. Но в 2022 году стало ясно, что конфликт никуда не делся, наоборот, вырос в полномасштабные боевые действия. В сентябре подписал контракт.
Первым боевым направлением стал Херсон, район населенного пункта Пятихатки. Тогда «Чепа» еще не был оператором отделения управления — выполнял разные задачи, в том числе работал на АГС и участвовал в закрепах. Закреп — это когда штурмовая группа прошла вперед, выбила противника с позиций, а следом приходят другие подразделения и занимают эти рубежи, чтобы удержать их под постоянным огнем. Часто это растягивается на часы и сутки: минометы, артиллерия, попытки противника откатить наши отделения назад.
— Противник пытался прорваться. Я тогда на АГС сидел. Помню, у нас парень был, все его «туристом от бога» называли — он колонну техники сжег. Там и «КамАЗы», и МТЛБ шли, — вспоминает «Чепа».
У противника работала артиллерия — 120-е и 82-е минометы, польские системы, «трехтопорные» М-777.
— С польским минометом тогда познакомился, — усмехается он. — Такой звук в воздухе, как шорох, и сразу взрыв. Меня тогда парень в блиндаж затащил, говорит: сиди, слушай, запоминай, как это звучит, чтобы потом на слух понимать, где ляжет.
Первое ранение «Чепа» получил именно под Пятихатками. Осколок от снаряда М777 задел голову. После лечения он вернулся в строй.
Следующий этап — курское направление. Там его поставили вторым номером связиста — помощником штатного оператора: прикрыть, подсказать, подменить, если что-то случится с основным. После был заход на Никольское через населенный пункт Новоивановка. «Чепа» снова получил ранение. После ротации его отправили в район Поповки. Заходили через лесополосы, по раскисшей земле, под обстрелом.
— Путь был тяжелый, — честно говорит он. — Но это уже как рабочий момент. С Поповки вышли на Демидовку, дальше через лесополосы уже в Сумскую область. Там противника вышибли из Мирополья, часть поселка наши заняли. Мы сейчас чуть ниже стоим, держим оборону. Ждем, как дальше все повернется.
Сегодня «Чепа» служит оператором отделения управления. Такие подразделения обеспечивают связь, координацию и управление на передовой: связывают штурмовые группы с командирами, передают координаты для артиллерии, помогают закрепу, следят за тем, чтобы каждый на своем участке слышал и был слышен. Утро у них начинается не с зарядки, а с проверки аккумуляторов, антенн, частот. Надо убедиться, что станции работают, запасные батареи заряжены, карты и планшеты обновлены, ориентиры уточнены. По сути, вся «нервная система» участка фронта завязана на таких операторах. Сегодня его голос по рации слышат штурмовики и артиллеристы, командиры рот и отделений. Через его руки проходят координаты, доклады, вызовы огня. Где-то далеко за спиной — мирные города, где люди утром идут на работу, дети собираются в школу.
— Чтобы они жили своей обычной жизнью, кто-то должен сидеть здесь, в окопе, — добавляет «Чепа».
КСТАТИ.
За минувшие сутки бойцы группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В Ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли более 185 военных в зоне действий «Севера», а также 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.