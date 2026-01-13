Операторы удерживают «нервную систему» фронта

Сегодня «Чепа» служит оператором отделения управления. Такие подразделения обеспечивают связь, координацию и управление на передовой: связывают штурмовые группы с командирами, передают координаты для артиллерии, помогают закрепу, следят за тем, чтобы каждый на своем участке слышал и был слышен. Утро у них начинается не с зарядки, а с проверки аккумуляторов, антенн, частот. Надо убедиться, что станции работают, запасные батареи заряжены, карты и планшеты обновлены, ориентиры уточнены. По сути, вся «нервная система» участка фронта завязана на таких операторах. Сегодня его голос по рации слышат штурмовики и артиллеристы, командиры рот и отделений. Через его руки проходят координаты, доклады, вызовы огня. Где-то далеко за спиной — мирные города, где люди утром идут на работу, дети собираются в школу.