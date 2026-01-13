СК завершил расследование дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова

Булгаков в прошлом занимал одну из ключевых должностей в руководстве Министерства обороны и курировал вопросы обеспечения армии. Его задержали и заключили под стражу в июле 2024 года. Дело касается заключения контрактов на услуги по энергетическому обследованию систем освещения в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.