СК завершил расследование дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова

«Завершены следственные действия в отношении Дмитрия Булгакова, ранее занимавшего должность заместителя министра обороны РФ», — отметил Бастрыкин.
Булгаков в прошлом занимал одну из ключевых должностей в руководстве Министерства обороны и курировал вопросы обеспечения армии. Его задержали и заключили под стражу в июле 2024 года. Дело касается заключения контрактов на услуги по энергетическому обследованию систем освещения в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.
Напомним, в июле 2025 года столичный суд арестовал имущество дочери и жены Дмитрия Булгакова. Следствие предполагало, что незаконно полученные бывшим замминистра деньги частично поступали на счёт, оформленный на его супругу. Помимо Булгакова, под стражей находились гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнёв.
