Западные вакцины от коронавируса дали новые побочные эффекты: в чем опасность

Речь в исследовании идет о генетических вакцина (мРНК-вакцины). Их во время пандемии коронавируса производили американские корпорации «Пфайзер» и «Модерна». Важно отметить, что в РФ они не использовались. В исследовании японских ученых утверждается, что после вакцинации в крови могут сохраняться опасные следы вакцины на протяжении нескольких лет.