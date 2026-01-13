Западные вакцины от коронавируса дали новые побочные эффекты: в чем опасность

Японские ученые призывают приостановить нынешнюю вакцинацию от коронавируса некоторыми западными вакцинами из-за отсроченных побочных эффектов. Об этом сообщает aif.ru.
Речь в исследовании идет о генетических вакцина (мРНК-вакцины). Их во время пандемии коронавируса производили американские корпорации «Пфайзер» и «Модерна». Важно отметить, что в РФ они не использовались. В исследовании японских ученых утверждается, что после вакцинации в крови могут сохраняться опасные следы вакцины на протяжении нескольких лет.
Они также могут вызывать побочные эффекты, когда передаются с донорской кровью. Не исключается, что это может вызвать у человека тромбозы или другую патологию.
Ученые также подчеркивают, что это касается не только переливания крови, но и ее трансплантации. А также нужно учитывать пересадку органов и трансплантацию костного мозга. Они могут быть загрязнены из-за генетических вакцин.
