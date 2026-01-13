Косметолог раскрыл, с какого возраста имеет смысл колоть ботокс

— Ботокс хорошо работает там, где проблема — активная мимика и заломы от движения мышц. Но делать его на всякий случай — сомнительная стратегия: в 18−22 года у многих нет стойких мимических морщин, а значит, лечить нечего. Ботулотоксин имеет смысл после 35−40 лет, когда морщины уже фиксируются, — рассказал врач.