Косметолог раскрыл, с какого возраста имеет смысл колоть ботокс

Уколы ботокса — популярный метод борьбы с морщинами. Однако делать инъекции превентивно не имеет смысла, об этом сообщил в разговоре с изданием «РИАМО» дерматолог, косметолог Юрий Молокаев.
— Ботокс хорошо работает там, где проблема — активная мимика и заломы от движения мышц. Но делать его на всякий случай — сомнительная стратегия: в 18−22 года у многих нет стойких мимических морщин, а значит, лечить нечего. Ботулотоксин имеет смысл после 35−40 лет, когда морщины уже фиксируются, — рассказал врач.
Он добавил, что слишком раннее прибегание к ботоксу может привести к тому, что препарат перестанет помогать тогда, когда это действительно понадобится.
Косметическая инъекция ботокса — это введение в организм того же самого токсина, который вызывает ботулизм, предупреждает телеканал «Царьград». В малых количествах он не вызывает заболевания, однако является ядом и может накапливаться в организме.