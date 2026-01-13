Майкл Каррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Напомним, что 5 января с должности главного тренера «МЮ» ушел португальский специалист Рубен Аморим. В последних двух играх командой временно руководил Даррен Флетчер из Шотландии. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 2:2 с «Бёрнли» в рамках Премьер-лиги и уступил «Брайтону» со счетом 1:2 в Кубке Англии, покинув турнир.