Майкл Каррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» объявило о назначении англичанина Майкла Каррика главным тренером команды. Информация об этом появилась в официальных аккаунтах клуба.
Контракт со специалистом заключен до завершения нынешнего игрового года.
Напомним, что 5 января с должности главного тренера «МЮ» ушел португальский специалист Рубен Аморим. В последних двух играх командой временно руководил Даррен Флетчер из Шотландии. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 2:2 с «Бёрнли» в рамках Премьер-лиги и уступил «Брайтону» со счетом 1:2 в Кубке Англии, покинув турнир.
Ранее в казанском «Рубине» также произошла тренерская перестановка. Рашид Рахимов освобожден от занимаемой должности.