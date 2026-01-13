Агроном рассказал, какие цветы нужно сеять в январе

Январь — подходящий месяц для посева эустомы: цветка, известного также как ирландская роза. Семена этого вида цветов прорастают несколько месяцев, а значит к лету рассада как раз будет готова, об этом aif.ru сообщил агроном Денис Терентьев.
— В январе можно посеять эустому. У этого цветка долгий вегетационный период — от посева до цветения проходит 5−6 месяцев. Посадка семян возможна в размоченные торфяные таблетки или в пластиковые стаканчики с землей. Покупная земля подходит та, что предназначена для фиалок, — сообщил специалист.
Эксперт напомнил, что грунт должен быть продезинфицирован — для этого землю можно оставить на морозе, затем поместить в тепло, а после — повторить процедуру.
Кстати, сеять сладкий перец, баклажан и сельдерей, особенно корневой следует начинать уже в феврале. Эти культуры также имеют длительный вегетационный период, передают «Известия».