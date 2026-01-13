Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агроном рассказал, какие цветы нужно сеять в январе

Агроном Терентьев: ирландскую розу для рассады нужно сеять в январе.

Источник: Комсомольская правда

Январь — подходящий месяц для посева эустомы: цветка, известного также как ирландская роза. Семена этого вида цветов прорастают несколько месяцев, а значит к лету рассада как раз будет готова, об этом aif.ru сообщил агроном Денис Терентьев.

— В январе можно посеять эустому. У этого цветка долгий вегетационный период — от посева до цветения проходит 5−6 месяцев. Посадка семян возможна в размоченные торфяные таблетки или в пластиковые стаканчики с землей. Покупная земля подходит та, что предназначена для фиалок, — сообщил специалист.

Эксперт напомнил, что грунт должен быть продезинфицирован — для этого землю можно оставить на морозе, затем поместить в тепло, а после — повторить процедуру.

Кстати, сеять сладкий перец, баклажан и сельдерей, особенно корневой следует начинать уже в феврале. Эти культуры также имеют длительный вегетационный период, передают «Известия».