Врач назвал факторы, ухудшающие сон

Крепкий и здоровый сон необходим для поддержания здоровья. А чтобы не просыпаться утром разбитым, вечером следует отказаться от смартфонов и чтения новостей. Об этом заявил в беседе с aif.ru врач-сомнолог Роман Бузунов.
— Информационный поток перегружает мозг и не дает перейти в режим отдыха. А когда мозг перегружен, то и сон будет поверхностным, тревожным, беспокойным. Даже быстрая проверка новостей и почты способна включить мозг в режим активного действия и отодвинуть момент расслабления и засыпания, — пояснил доктор.
Эксперт добавил, что синий свет экрана гаджетов подавляет выработку мелатонина — гормона, запускающего сон. Исследования показывают: те, кто проводит два часа перед сном в смартфоне, дольше не могут уснуть.
Кроме того, чтобы улучшить качество сна, рекомендуется ложиться спать в одно и тоже время и исключить поздние ужины, сообщил ранее телеканал «Царьград».
Кстати, попытки отоспаться в выходные дни не будут неэффективны. По данным «Москвы 24», такие действия нарушают биоритмы, ухудшают выработку мелатонина и усиливают усталость.