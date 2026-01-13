Врач назвал факторы, ухудшающие сон

— Информационный поток перегружает мозг и не дает перейти в режим отдыха. А когда мозг перегружен, то и сон будет поверхностным, тревожным, беспокойным. Даже быстрая проверка новостей и почты способна включить мозг в режим активного действия и отодвинуть момент расслабления и засыпания, — пояснил доктор.