Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвал факторы, ухудшающие сон

Сомнолог Бузунов посоветовал отказаться от гаджетов и чтения новостей перед сном.

Источник: Комсомольская правда

Крепкий и здоровый сон необходим для поддержания здоровья. А чтобы не просыпаться утром разбитым, вечером следует отказаться от смартфонов и чтения новостей. Об этом заявил в беседе с aif.ru врач-сомнолог Роман Бузунов.

— Информационный поток перегружает мозг и не дает перейти в режим отдыха. А когда мозг перегружен, то и сон будет поверхностным, тревожным, беспокойным. Даже быстрая проверка новостей и почты способна включить мозг в режим активного действия и отодвинуть момент расслабления и засыпания, — пояснил доктор.

Эксперт добавил, что синий свет экрана гаджетов подавляет выработку мелатонина — гормона, запускающего сон. Исследования показывают: те, кто проводит два часа перед сном в смартфоне, дольше не могут уснуть.

Кроме того, чтобы улучшить качество сна, рекомендуется ложиться спать в одно и тоже время и исключить поздние ужины, сообщил ранее телеканал «Царьград».

Кстати, попытки отоспаться в выходные дни не будут неэффективны. По данным «Москвы 24», такие действия нарушают биоритмы, ухудшают выработку мелатонина и усиливают усталость.