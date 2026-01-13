Тренер Брабечан: прогулки и бассейн помогут вернуться к спорту после праздников

Резкое возвращение к тренировкам после долгих каникул может стать стрессом для организма. Лучше возвращаться к занятиям в спортзале постепенно и плавно, об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
— После праздников тело обычно отечное, зажатое, мышцы не держат привычный тонус. В таком состоянии резкий старт с интенсивных нагрузок приводит к перегрузу и микротравмам. Мягкие разминки, легкая силовая работа, прогулки, растяжка, бассейн позволяют без стресса подготовить тело к нормальным тренировкам, — отметил специалист.
Тренер уточнил, что лучшее решение после каникул — это нормализовать сон, наладить режим питания, добавить активности и пить достаточно воды. Уже через неделю в таком режиме можно подключать полноценные нагрузки.
Ранее 360.ru сообщил, что на работе также важно не требовать от себя полноценной отдачи сразу. Первые дни после длинных выходных должны стать переходным от отдыха к рабочему процессу.
Кстати, для быстрого восстановления после новогодних праздников рекомендуется посещение бани. По данным телеканала «Царьград», баня способствует расслаблению, очищению организма, укреплению сосудов и избавлению от усталости.