Тренер Брабечан: прогулки и бассейн помогут вернуться к спорту после праздников

Резкое возвращение к тренировкам после долгих каникул может стать стрессом для организма. Лучше возвращаться к занятиям в спортзале постепенно и плавно, об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.