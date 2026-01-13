Россиянам рассказали, когда должникам по алиментам могут запретить выезд за границу

Российским должникам по алиментам могут запретить выезд за рубеж, но только при определенных условиях. Об этом в разговоре с RT рассказал юрист Илья Русяев, пояснив процедуру введения такого ограничения.
Он сообщил, что на портале «Госуслуг» начал работать реестр злостных неплательщиков алиментов. По его словам, любой человек может проверить по ФИО и дате рождения, числится ли тот или иной гражданин в этом списке.
Юрист уточнил, что в реестр попадают далеко не все, у кого есть долг. Как отметил Русяев, туда включают только тех, кого уже привлекали к административной или уголовной ответственности или объявляли в розыск судебные приставы.
Возник вопрос, при какой сумме долга могут не выпустить за границу. Русяев пояснил, что ограничение на выезд не вводится автоматически при достижении определенной суммы. По его словам, это происходит через специальную процедуру в рамках исполнительного производства.
Также в России с марта 2026 года вступит в силу закон об отмене права онлайн-сервисов на автоматическое списание средств с банковских карт россиян без согласия. Депутат Андрей Свинцов рассказал 360.ru, что мера направлена на ликвидацию ловушки бесплатного пробного периода.