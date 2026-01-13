Учёные в Японии обнаружили новые побочные эффекты вакцин от коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о готовности России к эпидемиям опаснее коронавируса. Она отметила, что страна извлекла опыт из пандемии COVID-19 и усилила систему реагирования. По её словам, при новых угрозах власти постараются избежать жёстких ограничений. Попова подчеркнула, что приоритетом остаётся защита жизни и здоровья граждан при минимальном ущербе для экономики.