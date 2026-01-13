Учёные в Японии обнаружили новые побочные эффекты вакцин от коронавируса

Авторы исследования указали, что у части привитых в крови длительное время сохраняются компоненты вакцин западного производства, включая Pfizer и Moderna. По их данным, речь идёт о спайк-белке, мРНК и липидных наночастицах. Учёные считают, что эти элементы способны провоцировать тромбозы, воспалительные реакции и нейротоксическое действие.
В публикации говорится, что следы вакцинных компонентов могут сохраняться годами и теоретически передаваться при донорстве крови, органов и костного мозга. Исследователи также поставили под сомнение стратегию массовых ревакцинаций и призвали оценивать соотношение пользы и возможного вреда новых медицинских технологий.
Как отмечает Pronedra, специалисты предложили приостановить дальнейшее применение генетически модифицированных мРНК-вакцин до получения дополнительных данных. Они подчеркнули необходимость более осторожного подхода к использованию подобных препаратов.
Официальные органы здравоохранения Японии на момент публикации не комментировали выводы исследования. Международные медицинские структуры также не давали оценок этим заявлениям.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о готовности России к эпидемиям опаснее коронавируса. Она отметила, что страна извлекла опыт из пандемии COVID-19 и усилила систему реагирования. По её словам, при новых угрозах власти постараются избежать жёстких ограничений. Попова подчеркнула, что приоритетом остаётся защита жизни и здоровья граждан при минимальном ущербе для экономики.
Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.