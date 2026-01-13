Разыскивают с Нового года: в Тобольске загадочно исчез мужчина в черной одежде. Фото

По имеющимся данным, мужчина ростом около 172 см, худощавого телосложения, с черными волосами и карими глазами. На нем были куртка, брюки, ботинки и шапка. Вся одежда — черного цвета. Тех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят позвонить по телефонам 89138210344 (Оксана) и 89829091500 (Наталья).