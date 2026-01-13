В Челябинске осудили перевозчика за сломанный туалет и духоту в вагоне

Житель Челябинска отсудил у перевозчика компенсацию за испорченную поездку.
В Челябинске Советский районный суд взыскал с АО «Федеральная пассажирская компания» компенсацию морального вреда пассажиру и его ребенку из-за ненадлежащего качества транспортных услуг. В вагоне не работали кондиционер и биотуалет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.
«Управление в интересах потребителя и его несовершеннолетнего ребенка обратилось в суд с иском к АО “Федеральная пассажирская компания” о взыскании компенсации морального вреда при оказании транспортных услуг ненадлежащего качества, а именно из-за неработающего кондиционера в купе и высокой температуры, а так же неработающего биотуалета в вагоне. При рассмотрении дела Советским районным судом города Челябинска установлено, что потребителем приобретены билеты по классу обслуживания 2Ш — кондиционер в купе, биотуалет в вагоне, постельное белье», — сообщает Роспотребнадзор.
Неисправности пассажиры обнаружили в пути. Представитель Роспотребнадзора настаивал на компенсации за стресс и неудобства, но ответчик возражал. Тем не менее, суд встал на сторону пассажиров. Он обязал выплатить в их пользу 13 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф 6,5 тысяч в пользу государства.
Ранее в Челябинске произошел инцидент с общественным транспортом, когда ребенку зажало голову дверями троллейбуса № 14 на улице Северо-Крымской, после чего ему потребовалась медпомощь. По этому случаю следственное управление СК РФ по Челябинской области организовало проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.