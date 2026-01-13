В Челябинске осудили перевозчика за сломанный туалет и духоту в вагоне

«Управление в интересах потребителя и его несовершеннолетнего ребенка обратилось в суд с иском к АО “Федеральная пассажирская компания” о взыскании компенсации морального вреда при оказании транспортных услуг ненадлежащего качества, а именно из-за неработающего кондиционера в купе и высокой температуры, а так же неработающего биотуалета в вагоне. При рассмотрении дела Советским районным судом города Челябинска установлено, что потребителем приобретены билеты по классу обслуживания 2Ш — кондиционер в купе, биотуалет в вагоне, постельное белье», — сообщает Роспотребнадзор.