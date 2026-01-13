США теряют мигрантов: опубликованы красноречивые цифры

В США впервые за 50 лет отток иммигрантов превысил их приток. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на экономистов Брукинсского института.
«Впервые за по меньшей мере полвека больше иммигрантов покинули США, чем прибыли в прошлом году», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2025 году отток населения из США превысил приток. Причем разница, по разным оценкам, составила от 10 до 295 тыс. человек.
Эксперты, как отмечает газета, объясняют эту ситуацию прежде всего резким снижением уровня иммиграции во время президентства Дональда Трампа.
Однако издание подчеркивает, что официальные данные за 2025 год станут известны лишь спустя некоторое время.
Ранее американский президент распорядился, что в ближайшем будущем и на неопределенный срок миграция в США будет запрещена людям из стран третьего мира.