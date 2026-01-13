В Екатеринбурге «табачные короли» пошли на хитрость, но попали под прицел силовиков

По его словам, одну их таких точек, где продают сомнительные жидкости, обнаружили в торговом центре Veer Mall. Сначала продукция там реализовывалась без маркировки — позже нарушения устранили. «Возник вопрос, а почему цена ниже рыночной? Оказалось, что на прилавке стоит товар безникотиновый, а если прочитать его карточку, то выясняется, что фактически жидкость содержит никотин. К тому же не бьется и заявленный объем», — пояснил Дмитрий Чукреев.