В Екатеринбурге «табачные короли» пошли на хитрость, но попали под прицел силовиков

Екатеринбургские бизнесмены продают по заниженной цене жидкости для вейпов, заявляя, что они безникотиновые. Но на деле на прилавках стоит продукция, содержащая никотин. О махинациях на табачном рынке URA.RU рассказал член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

Силовики и общественники регулярно проверяют сомнительные точки, где продают никотин.

По его словам, одну их таких точек, где продают сомнительные жидкости, обнаружили в торговом центре Veer Mall. Сначала продукция там реализовывалась без маркировки — позже нарушения устранили. «Возник вопрос, а почему цена ниже рыночной? Оказалось, что на прилавке стоит товар безникотиновый, а если прочитать его карточку, то выясняется, что фактически жидкость содержит никотин. К тому же не бьется и заявленный объем», — пояснил Дмитрий Чукреев.

Силовики изъяли продукцию в этом магазине. За это владельца могут привлечь к уголовной ответственности. «Не исключено, что таким жульничеством пользуются и другие продавцы в Екатеринбурге», — отметил Чукреев.