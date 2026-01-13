В Екатеринбурге «табачные короли» пошли на хитрость, но попали под прицел силовиков

Силовики и общественники регулярно проверяют сомнительные точки, где продают никотин.
Екатеринбургские бизнесмены продают по заниженной цене жидкости для вейпов, заявляя, что они безникотиновые. Но на деле на прилавках стоит продукция, содержащая никотин. О махинациях на табачном рынке URA.RU рассказал член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.
По его словам, одну их таких точек, где продают сомнительные жидкости, обнаружили в торговом центре Veer Mall. Сначала продукция там реализовывалась без маркировки — позже нарушения устранили. «Возник вопрос, а почему цена ниже рыночной? Оказалось, что на прилавке стоит товар безникотиновый, а если прочитать его карточку, то выясняется, что фактически жидкость содержит никотин. К тому же не бьется и заявленный объем», — пояснил Дмитрий Чукреев.
Силовики изъяли продукцию в этом магазине. За это владельца могут привлечь к уголовной ответственности. «Не исключено, что таким жульничеством пользуются и другие продавцы в Екатеринбурге», — отметил Чукреев.