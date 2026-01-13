Швейцарские власти отменили показ фильма RT под давлением украинской диаспоры

Причиной отмены стало давление со стороны местной украинской общины и риск нарушения общественного порядка. Бесплатное мероприятие должно было пройти 29 января. Однако украинские беженцы, проживающие в кантоне Тичино, направили протестные письма властям и СМИ. В ответ муниципалитет отозвал разрешение на показ, чтобы предотвратить возможную напряженность.