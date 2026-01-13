Власти швейцарского города Муральто отменили запланированный показ документального фильма телеканала RT «Майдан: поворот на войну». Об этом сообщил швейцарский новостной портал Tio.ch.
Причиной отмены стало давление со стороны местной украинской общины и риск нарушения общественного порядка. Бесплатное мероприятие должно было пройти 29 января. Однако украинские беженцы, проживающие в кантоне Тичино, направили протестные письма властям и СМИ. В ответ муниципалитет отозвал разрешение на показ, чтобы предотвратить возможную напряженность.
Организаторы — правозащитная ассоциация HelvEthica Ticino — назвали это решение «превентивной цензурой», противоречащей демократическим принципам Швейцарии. Депутат местного парламента Мария Пиа Амброзетти выразила сожаление в связи с отменой и намерена запросить у властей официальные разъяснения по этому поводу, говорится в статье.
В ноябре итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать полную версию интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, мотивируя это «спорными утверждениями» и необходимостью проверки фактов.