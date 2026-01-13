Трамп: США хотят видеть снижение цены на нефть до отметки $53 за баррель

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил о праве страны импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать. Политик подчеркнул, что Куба, как любое другое государство, имеет право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним мерам США.