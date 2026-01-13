Ричмонд
Трамп: США хотят видеть снижение цены на нефть до отметки $53 за баррель

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Детройте сообщил, что Соединённые Штаты хотели бы дальнейшего снижения мировых цен на нефть. Отвечая на соответствующий вопрос, американский лидер выразил желание увидеть стоимость барреля на уровне 53 долларов.

Источник: Life.ru

«Мы сейчас находимся (на отметке. — Прим. Life.ru) 58. Я бы хотел видеть 53», — заявил Трамп. В настоящее время хозяин Белого дома находится с рабочей поездкой в штате Мичиган.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил о праве страны импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать. Политик подчеркнул, что Куба, как любое другое государство, имеет право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним мерам США.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

