Трамп: США хотят видеть снижение цены на нефть до отметки $53 за баррель

«Мы сейчас находимся (на отметке. — Прим. Life.ru) 58. Я бы хотел видеть 53», — заявил Трамп. В настоящее время хозяин Белого дома находится с рабочей поездкой в штате Мичиган.
Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил о праве страны импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать. Политик подчеркнул, что Куба, как любое другое государство, имеет право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним мерам США.
Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.