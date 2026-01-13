Сын Арбата: Анатолий Рыбаков двадцать лет добивался публикации своего главного романа

— Совет «Чтобы написать, надо писать», своей рукой выведенный, висел у Анатолия Наумовича на стене кабинета. Второй — тоже на всю жизнь — чудесно-бытовой: «Не сломалось — не чини». Когда я этот завет нарушаю (хочется поменять в доме — ради красоты — кафель), то последствия чаще всего огорчают. Анатолий Наумович почти круглый год жил на даче в Переделкине (он всю жизнь арендовал ее у Литературного фонда), был очень внимательным к дому-даче хозяином, но никогда ничего ненужного не предпринимал. Если что-то выходило из строя, всегда обращался к профессионалам. Лучшего водопроводчика Переделкина уважительно называл «профессором».