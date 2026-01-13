Авиакомпания S7 хочет обновить правила провоза пауэрбанков

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Авиакомпания S7 («Сибирь») планирует обновить правила перевозки и использования внешних аккумуляторов и включить в них требования не размещать их на багажных полках и не использовать их при рулении, взлете и посадке, рассказали РИА Новости в авиакомпании.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) c 1 января скорректировала рекомендации в части особенности размещения и использования аккумуляторов (в том числе внешних) при их перевозке в ручной клади.
«Мы планируем в ближайшее время обновить правила перевозки аккумуляторов/батарей в ручной клади с учетом обновленных рекомендаций IATA», — сообщили в S7.
Планируется добавить правила о том, что внешние аккумуляторы не должны заряжаться на борту самолета и перевозиться на багажных полках. Кроме того, их нельзя будет использовать для зарядки других устройств во время взлета, руления и посадки.