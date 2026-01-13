Трамп вновь подшутил над Байденом: на этот раз он спародировал его кашель

Дональд Трамп вновь подшутил над своим бывшим коллегой. Нынешний президент США обратил внимание на то, как Джо Байден постоянно кашлял перед началом своих выступлений.
На видео заметно, как Трамп произносит речь, после чего резко начинает кашлять и помогать себе рукой.
«Вы когда-нибудь замечали, что Джо всегда кашлял перед выступлением? Перед посланием “О положении дел в стране”», — сказал он и повторил кашель за бывшим президентом США.
Ранее Трамп также не упустил возможности подшутить над Байденом. В Белом доме существует «президентская аллея славы», и Трамп заменил портрет своего предшественника там на фотографию механического устройства для подписи бумаг — автопера.
При этом американский глава не так давно заявил, что бывший глава Белого дома незаконно управлял страной.
Кроме этого, Трамп накануне перешел к критике в адрес Байдена, заявив, что тот «урод как внутренне, так и внешне».