В Ростове-на-Дону скорая помощь столкнулась с автобусом № 15, пострадал человек

Во вторник, 13 января, в Ростове произошло ДТП с участием машины скорой помощи и пассажирского автобуса. Об этом сообщили в ГАИ по Ростовской области.
Авария случилась вечером, около 19:30, на улице Мадояна. По предварительной информации, 58-летний водитель скорой помощи начал перестраиваться из правой полосы в левую и не убедился в безопасности этого маневра. В результате его автомобиль столкнулся с двигавшимся в том же направлении автобусом маршрута № 15 «Западный переезд — Центральный рынок».
Водитель «скорой» помощи получил травмы. Пациент и медработники, которые были в салоне спецмашины, не пострадали — их доставили в больницу на другой машине скорой помощи. Среди пассажиров автобуса также никто не пострадал.
Полиция сейчас выясняет все детали произошедшего.
