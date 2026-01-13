В Ростове-на-Дону скорая помощь столкнулась с автобусом № 15, пострадал человек

Авария случилась вечером, около 19:30, на улице Мадояна. По предварительной информации, 58-летний водитель скорой помощи начал перестраиваться из правой полосы в левую и не убедился в безопасности этого маневра. В результате его автомобиль столкнулся с двигавшимся в том же направлении автобусом маршрута № 15 «Западный переезд — Центральный рынок».