Обучение в Школе юного журналиста НЦ «Россия» начнётся 1 марта

Презентация образовательной программы прошла на площадке центра. Отбор участников начался 8 января на сайте Russia.ru и рассчитан на подростков от 12 до 17 лет, которые планируют связать будущее с журналистикой и медиа. Обучение предполагает работу с текстами, создание контента и знакомство с профессией на практике.
Анастасия Звягина сообщила, что Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ как пространство гордости, где наше подрастающее поколение может мечтать, созидать, создавать будущее и осваивать профессии. Остальную часть выступления она посвятила роли школы как первого шага в профессию и отметила, что в перспективе проект могут распространить и на регионы.
В программе обучения предусмотрены занятия по русскому языку, основам журналистики, медиаправу и профессиональной этике. Участники также будут работать над собственными медиапроектами и взаимодействовать с экспертами федеральных СМИ. Школа станет площадкой для практики и знакомства с реальной работой редакций.
Отборочный этап продлится до 10 февраля. Очное обучение пройдёт с 1 марта по 30 июня. По итогам курса выпускники получат свидетельства, портфолио с публикациями и рекомендации для поступления в вузы. Лучшим слушателям предложат практику в пресс-службе Национального центра «Россия».
Ранее Минпросвещения утвердило единый стандарт обучения для старшеклассников. Документ определяет состав обязательных предметов и требования к учебной нагрузке в 10−11-х классах. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года и позволит школам открывать профильные направления. В нём также закрепили требования к условиям обучения и оснащению кабинетов для естественнонаучных дисциплин.
