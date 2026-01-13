Обучение в Школе юного журналиста НЦ «Россия» начнётся 1 марта

Анастасия Звягина сообщила, что Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ как пространство гордости, где наше подрастающее поколение может мечтать, созидать, создавать будущее и осваивать профессии. Остальную часть выступления она посвятила роли школы как первого шага в профессию и отметила, что в перспективе проект могут распространить и на регионы.