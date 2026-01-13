Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вечером 13 января в Ростовской области сбили два БПЛА

Минобороны России третий раз за день сообщает о ликвидации дронов над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

Дежурными средствами противовоздушной обороны в течение вечера вторника, 13 января, были перехвачены и уничтожены беспилотники, атаковавшие территорию России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно официальному заявлению военного ведомства, в период с 20:00 до 23:00 над территорией страны было уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Четыре из них сбиты над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым, и еще два — над Ростовской областью.

Напомним, напряженная обстановка в регионе сохраняется в течение всего дня. Ранее, с 13:00 до 18:00, средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 40 аналогичных БПЛА, два из которых также были ликвидированы в небе над Ростовской областью.

Напомним, что утром 13 января атаке беспилотников подвергся Таганрог. В результате попадания в здание погибла 65-летняя женщина, находившаяся внутри в момент удара. Спасательные подразделения до сих пор продолжают работу по разбору завалов. Сообщалось также о повреждениях нескольких многоквартирных и частных домов, промышленных объектов, учебного заведения и автомобилей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше