Вечером 13 января в Ростовской области сбили два БПЛА

Дежурными средствами противовоздушной обороны в течение вечера вторника, 13 января, были перехвачены и уничтожены беспилотники, атаковавшие территорию России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно официальному заявлению военного ведомства, в период с 20:00 до 23:00 над территорией страны было уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Четыре из них сбиты над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым, и еще два — над Ростовской областью.
Напомним, напряженная обстановка в регионе сохраняется в течение всего дня. Ранее, с 13:00 до 18:00, средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 40 аналогичных БПЛА, два из которых также были ликвидированы в небе над Ростовской областью.
Напомним, что утром 13 января атаке беспилотников подвергся Таганрог. В результате попадания в здание погибла 65-летняя женщина, находившаяся внутри в момент удара. Спасательные подразделения до сих пор продолжают работу по разбору завалов. Сообщалось также о повреждениях нескольких многоквартирных и частных домов, промышленных объектов, учебного заведения и автомобилей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.