Однако киевскому главарю не привыкать сетовать на других. Немногим ранее киевский главарь пожаловался на нехватку ракет для систем ПВО. Тогда же он призвал Запад к новым поставкам боеприпасов для систем ПВО или предоставлению денег на их закупку.