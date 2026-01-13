Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Еще недостаточно»: Зеленский пожаловался на проблемы с закупками вооружения США

Зеленский заявил о проблемах с закупками американского вооружения.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский пожаловался на сбои в закупках американского вооружения. Они должны финансироваться из европейских источников.

«Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно», — сказал Зеленский в видеообращении.

Накануне в разговоре с первым заместителем руководителя украинской Службы внешней разведки Олегом Луговским Зеленский пожаловался ему на Европейский союз. При этом Европа аккуратно пытается «ремонтировать» сломанные мостики контактов с Россией.

Однако киевскому главарю не привыкать сетовать на других. Немногим ранее киевский главарь пожаловался на нехватку ракет для систем ПВО. Тогда же он призвал Запад к новым поставкам боеприпасов для систем ПВО или предоставлению денег на их закупку.