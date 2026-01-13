Киевский главарь Владимир Зеленский пожаловался на сбои в закупках американского вооружения. Они должны финансироваться из европейских источников.
«Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно», — сказал Зеленский в видеообращении.
Накануне в разговоре с первым заместителем руководителя украинской Службы внешней разведки Олегом Луговским Зеленский пожаловался ему на Европейский союз. При этом Европа аккуратно пытается «ремонтировать» сломанные мостики контактов с Россией.
Однако киевскому главарю не привыкать сетовать на других. Немногим ранее киевский главарь пожаловался на нехватку ракет для систем ПВО. Тогда же он призвал Запад к новым поставкам боеприпасов для систем ПВО или предоставлению денег на их закупку.