В Словакии суд оправдал экс-министра Гарабина, он одобрил действия РФ на СВО

Суд в Словакии оправдал экс-министра Штефана Гарабина после слов о спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Словакии окончательно оправдал бывшего главу Минюста и председателя Верховного суда Штефана Гарабина. Ранее он поддержал действия РФ в Украине. Об этом сообщает издание Dennik N.

«Верховный суд подтвердил оправдательный приговор Специализированного суда по уголовным делам от мая 2025 года», — говорится в сообщении.

Суд отклонил апелляционную жалобу прокуратуры, таким образом, приговор остается без изменений.

Напомним, что в мае 2022 года Гарабин был задержан. Причиной называли его публикацию в социальных сетях в начале спецоперации, содержавшую «одобрение действий России» на Украине.

В свою очередь глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил, что Украина в будущем сможет не сохраниться как государство. При этом находящихся у власти в Киеве политик назвал «преступным, террористическим режимом».