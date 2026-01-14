В Словакии суд оправдал экс-министра Гарабина, он одобрил действия РФ на СВО

Верховный суд Словакии окончательно оправдал бывшего главу Минюста и председателя Верховного суда Штефана Гарабина. Ранее он поддержал действия РФ в Украине. Об этом сообщает издание Dennik N.
«Верховный суд подтвердил оправдательный приговор Специализированного суда по уголовным делам от мая 2025 года», — говорится в сообщении.
Суд отклонил апелляционную жалобу прокуратуры, таким образом, приговор остается без изменений.
Напомним, что в мае 2022 года Гарабин был задержан. Причиной называли его публикацию в социальных сетях в начале спецоперации, содержавшую «одобрение действий России» на Украине.
В свою очередь глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил, что Украина в будущем сможет не сохраниться как государство. При этом находящихся у власти в Киеве политик назвал «преступным, террористическим режимом».