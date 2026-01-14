Что можно и нельзя делать на Обрезание Господне 14 января

В Беларуси православные верующие 14 января 2026 года празднуют Обрезание Господне. Указанный праздник не входит в число главных, которые отмечает православная церковь. Но это большой праздник.
Обрезание Господне, история.
В Евангелие говорится, что на восьмой день после Рождества Христу, как и всем мальчикам-израильтянам, нужно было пройти обряд обрезания. В день Обрезания Господь получил имя, предсказанное ангелом до его рождения — Иисус. Указанный праздник является своеобразными именинами Господа.
Обрезание Господне, традиции.
На праздник принято ходить в церковь. После посещения храма собирались дома с близкими и родными людьми за праздничным столом. Главным блюдом на праздник был запеченный поросенок или же другие блюда, но исключительно из свинины. Кроме того, на праздник всегда выпекали печенье в виде птиц и домашней скотины. А еще на Обрезание Господне было принято умываться в колодце. Таким образом, как считалось, можно укрепить здоровье на весь год.
Обрезание Господне, что нельзя делать.
Под запретом как генеральная уборка, так и бытовые дела. Считалось, что это может привести к неприятностям. Не стоит 14 декабря заниматься ремонтом. Женщины в указанный день не занимались рукоделием.
Обрезание Господне, что можно делать.
По традиции, на праздник 14 декабря было принято ходить в храм. Вернувшись из церкви, накрывали стол, за которым собирались родственники и родные. Главным блюдом на Обрезание Господне был запеченный поросенок. Однако можно готовить и другие блюда из свинины. Кроме того, было принято умываться водой из колодца, чтобы укрепить здоровье.
Обрезание Господне, народные приметы.
Согласно приметам, мокрый снег или же дождь говорит о том, снег будет на Пасху. В том случае, если 14 декабря снегопад, то ждали дождливый июль.
