Что можно и нельзя делать на Обрезание Господне 14 января

На праздник принято ходить в церковь. После посещения храма собирались дома с близкими и родными людьми за праздничным столом. Главным блюдом на праздник был запеченный поросенок или же другие блюда, но исключительно из свинины. Кроме того, на праздник всегда выпекали печенье в виде птиц и домашней скотины. А еще на Обрезание Господне было принято умываться в колодце. Таким образом, как считалось, можно укрепить здоровье на весь год.