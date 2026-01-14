В Курганской области 2026 объявлен Годом Илизарова

2026 год в Курганской области посвятят академику Илизарову.
В Курганской области 2026 год объявлен Годом Илизарова в связи с тройным юбилеем медицинского центра. Об этом заявили в Центре Илизарова.
«В этом году всемирно известный национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии отметит тройной юбилей. 105 лет со дня рождения великого ортопеда XX столетия Гавриила Илизарова, 75-летие метода и 55-летие самого центра», — сообщили в национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии им. Илизарова.
Гавриил Абрамович отличался особым вниманием к детям и стремился поддержать их в период лечения — общением, шутками и демонстрацией фокусов. Он был удостоен почетного звания Кавалера «Ордена Улыбки» вместе с Агнией Барто и Сергеем Михалковым. Эта международная награда была учреждена польскими детьми. Церемония ее вручения носит необычный характер: к кавалерам прикасаются шипами роз, предлагают выпить стакан лимонного сока и после этого улыбнуться.
Сам Илизаров называл изображение солнышка на голубом фоне своей самой дорогой наградой. В память о получении «Ордена Улыбки» в Центре Илизарова ежегодно организуют спортивный праздник — «Илизаровский пробег». В его программе предусмотрены самый массовый заезд на инвалидных колясках, а также совместные забеги пациентов и врачей клиники.
В Кургане, на территории знаменитого на весь мир медицинского центра, есть необычный памятник: автомобиль ГАЗ-13 «Чайка». Это живой свидетель эпохи и верный спутник гения — академика Гавриила Абрамовича Илизарова.