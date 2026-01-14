В Курганской области 2026 объявлен Годом Илизарова

Гавриил Абрамович отличался особым вниманием к детям и стремился поддержать их в период лечения — общением, шутками и демонстрацией фокусов. Он был удостоен почетного звания Кавалера «Ордена Улыбки» вместе с Агнией Барто и Сергеем Михалковым. Эта международная награда была учреждена польскими детьми. Церемония ее вручения носит необычный характер: к кавалерам прикасаются шипами роз, предлагают выпить стакан лимонного сока и после этого улыбнуться.