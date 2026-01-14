«У нас и кино об ограблении, и история любви, и притча о порочной идее американской мечты»

— У Джоша совершенно нет никаких предубеждений по поводу того, что и как он хочет получить, какой будет сцена, как будет себя вести персонаж. Джошу было важно получить то ощущение, которое у него было по поводу этого эпизода. Это очень необычно, в этом проявляется какой-то особый вид режиссуры. И он требует усилий и на монтаже, и на работе с художником-постановщиком над созданием среды. Всё это в равной степени делает фильм таким живым. То же было в «Неограненных алмазах», хотя это совсем разные картины. Здесь режиссерский метод проявляется в том, как идет работа с актером, чего Джош добивается от него. Мне это безумно нравится. У него какое-то романтическое видение, но не в сентиментальном смысле. Он сразу подкупает этим.