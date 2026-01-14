Легенда «№ 13»: Владимир Машков представил зрителям третью версию хита МХТ

На сцену вернулся легендарный «№ 13», поставленный Владимиром Машковым по пьесе Рэя Куни еще в 2001 году. Это самый успешный, кассовый, модный и смешной спектакль МХТ им. Чехова времен Олега Табакова. Режиссер возрождал его еще 12 лет назад. Но в прошлом году в Художественном театре простились с хитом. Теперь его можно будет увидеть с артистами труппы Театра Олега Табакова, который возглавляет Владимир Машков. «Известия» побывали на предпремьерном показе и оценили «ТОТ самый № 13».
Счастливый номер.
Когда Табаков возглавил Художественный театр, он решил, что вернуть зрителя в полупустой зал может только хит. Мастером по таким постановкам в его подвальной Табакерке был Владимир Машков. На «Смертельный номер», «Звездный час по местному времени», «Страсти по Бумбарашу» невозможно было достать билеты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
С Основной сценой МХТ им. Чехова режиссер тоже совладал. Он поставил фарс Рэя Куни «№ 13» про незадачливого помощника премьер-министра правящей партии Ричарда Уилли, влюбленную в него секретаршу Джейн Уорзингтон, его секретаря Джорджа Пигдена, монашку Пиону и труп в шкафу. Все они собрались в одном номере отеля Westminster.
Вместо дебатов в палате общин, где на него рассчитывает премьер-министр, Уилли развлекается в апартаментах № 13. Ему не до защиты британских традиционных ценностей. Сдерживать окончательно обнаглевшую оппозицию будут без него. В его же планах оценить подарок для секретарши Джейн — сексуальное нижнее белье. Но идет всё не так, как ему бы того хотелось.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Успех «№ 13» был феноменальным. В Художественный театр стала ходить модная богатая тусовка, появились очереди в кассе, а бухгалтерия радовалась прибыли. Тогда зрители шли не только посмотреть, что за комедию поставил Владимир Машков, их привлекал актерский состав: Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Ксения Лаврова-Глинка, Александра Скачкова, Игорь Золотовицкий, Марианна Шульц, Леонид Тимцуник, Сергей Беляев. Как говорил Олег Табаков, с «№ 13» началась новейшая история Художественного театра.
В версии 2014 года «№ 13D» участвовали новые звезды: Игорь Верник, Артем Волобуев, Ирина Пегова, Кристина Бабушкина, Паулина Андреева, Станислав Дужников. Тогда на премьере все зрители получали очки для 3D-эффекта с цветными фильтрами под декорации, созданные Александром Боровским. Стены гостиничного номера, где разворачивалось действие, были обиты красно-зеленой шотландской клеткой. Через 11 лет спектакль уже не напоминал тот фейерверк, не было и тех смыслов, которые закладывал в него постановщик. В какой-то момент имя режиссера пропало с афиш и программок «№ 13D». Сложно подписываться не под тем, что задумывалось изначально.
Нетрадиционные британские ценности.
Вернуть пьесу Рэя Куни Владимир Машков решил на сцене «Современника», где сейчас Театр Олега Табакова играет свой репертуар. На главную роль режиссер пригласил народного артиста России Сергея Угрюмова. Он абориген «№ 13». 25 лет назад Угрюмов играл официанта-вымогателя по имени Джек Пот. В версии «№ 13D» — секретаря Джорджа Пигдена, а в новой версии дослужился до самого помощника премьер-министра Ричарда Уилли.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Возрождение приурочено к 90-летию со дня рождения Олега Табакова. Как говорит сам Владимир Машков, это его хет-трик, в третий раз он забил мяч в ворота.
Спустя четверть века произведение стало еще более актуальным: традиционные ценности Запада легко представить, а абсурдных персонажей — узнать.
— Всё, что написано английским драматургом Рэем Куни, становится всё современней и современней, — говорит Машков. — Спектакль требует большой энергоемкости, в нем задействованы все службы, артисты играют вживую, без участия искусственного интеллекта вообще. Весь интеллект естественный.
В зале предпремьерного показа было много тех, кто видел предыдущую версию «№ 13D», и даже те, кому посчастливилось побывать на премьере в МХТ 25 лет назад. Первые зрители третьего пришествия уже на сцену «Современника» входили в театр по красной ковровой дорожке. В фойе их встречала живая музыка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей ЭрштремВладимир Машков.
Перед тем как открылся занавес, голос Владимира Машкова предупредил: «В спектакле демонстрируются нетрадиционные для нас британские ценности. Помните, некоторые из них караются законом Российской Федерации. Желаем вам незабываемого вечера».
В центре сюжета, как и прежде, помощник британского премьер-министра Ричард Уилли, который уединяется в номере отеля с юной секретаршей (Диана Булавина) своего политического оппонента. Вечер перестает быть томным, когда герои обнаруживают бездыханное тело незнакомца (Александр Лимин). Попытки разрешить столь неожиданное обстоятельство вовлекают в историю всё больше случайных героев: управляющего гостиницей (Игорь Петров), мужа секретарши, байкера с красным ирокезом Ронни (Александр Фисенко), монашку — сиделку матери Пигдена Пиону (Милана Бру), официанта гостиницы (Алексей Князев) и узнающую об интрижке Уилли последней — его жену Памелу (Софья Бейман).
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Политический детектив мгновенно превращается в фарс. В роли Джорджа Пигдена — звезда Театра Олега Табакова Владислав Миллер. Этот талантливый артист уже сыграл не одну роль, в которой прежде блистал Евгений Миронов. Но, по его признанию, роль в «ТОТ самый № 13» ему далась непросто. Перед премьерой ему даже понадобилась помощь медиков. Фониатр настоял на капельнице для Миллера, дабы он смог выйти на сцену и не сорвать голос.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
В финале прежних версий спектакля рушились не только политические убеждения героев, но и номер гостиницы. Взрывались искрившие всё представление светильники, ломалось окно, падала люстра. На этот раз режиссер посмотрел на британский истеблишмент более радикально. И представил, каково будущее у таких парламентариев, если они не могут разобраться в собственном доме. Отель Westminster рухнул, а следом волной накрыло Биг-Бен. Ушел под воду Лондон. И лишь подводная лодка без опознавательных знаков идет своим курсом. Такой финал зал встретил овацией.
Премьера спектакля состоится 17 января и приурочена к первому в России Дню артиста, профессиональному празднику, появившемуся благодаря инициативе Владимира Машкова.