Легенда «№ 13»: Владимир Машков представил зрителям третью версию хита МХТ

В версии 2014 года «№ 13D» участвовали новые звезды: Игорь Верник, Артем Волобуев, Ирина Пегова, Кристина Бабушкина, Паулина Андреева, Станислав Дужников. Тогда на премьере все зрители получали очки для 3D-эффекта с цветными фильтрами под декорации, созданные Александром Боровским. Стены гостиничного номера, где разворачивалось действие, были обиты красно-зеленой шотландской клеткой. Через 11 лет спектакль уже не напоминал тот фейерверк, не было и тех смыслов, которые закладывал в него постановщик. В какой-то момент имя режиссера пропало с афиш и программок «№ 13D». Сложно подписываться не под тем, что задумывалось изначально.