Народный календарь. Что можно узнать по звездам на Зосиму-пчельника, 17 января

Православные 17 января чтут память архиепископа Новгородского и Псковского преподобного Феоктиста, а также преподобномученика Зосимы. В народе эту дату прозвали Зосима-пчельник.
Согласно народному поверью, в этот день можно узнать, сбудется ли заветная мечта. Для этого необходимо выйти на улицу вечером и посмотреть на звезды: если Большая Медведица находится в правой стороне неба, то желание сбудется. Также если незамужняя девушка увидит справа Млечный Путь, то это предвещает ей скорую свадьбу.
Приметы погоды:
На деревьях много снега — год будет удачным для пчеловодов.
Если небо чистое, а луна полная, то будет сильное половодье.
Слабая тяга в печи сулит сырую погоду, а сильная — мороз.
Слышен крик лисы — погода будет ненастной.
Если в этот день морозно, значит холода будут стоять еще долго.
Именины отмечают: Артем, Эраст, Архип, Афанасий, Клим, Аристарх, Лука, Трофим, Яков, Денис, Прохор, Павел, Николай, Степан, Ефим, Иосиф, Марк, Семен, Станислав, Филипп, Тимофей, Родион, Александр, Остап.