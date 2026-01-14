Народный календарь. Что можно узнать по звездам на Зосиму-пчельника, 17 января

Согласно народному поверью, в этот день можно узнать, сбудется ли заветная мечта. Для этого необходимо выйти на улицу вечером и посмотреть на звезды: если Большая Медведица находится в правой стороне неба, то желание сбудется. Также если незамужняя девушка увидит справа Млечный Путь, то это предвещает ей скорую свадьбу.