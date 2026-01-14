Пассажиры спасли работника аэропорта, запертого в багажном отсеке перед взлетом

Самолет с туристами на борту, следовавший из Парижа на Корсику, застрял в небе на 18 минут из-за уснувшего диспетчера аэропорта. Диспетчер ожидал опаздывающий рейс. Он остался один на вышке и уснул, из-за чего освещение на единственной взлетно-посадочной полосе не включилось.