В магазинах Киева опустели полки с хлебом и водой

Жители массово приобретают хлеб и бутилированную воду, опасаясь временного закрытия магазинов. В Сети появляются фотографии и видеоролики, на которых видно пустые полки, где ещё недавно стояли батоны и бутылки.
Ранее Life.ru писал, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергоснабжении после ударов по теплоэлектроцентралям в ночь на 9 января, население буквально живёт в режиме «охоты за электричеством». Жители вынуждены существовать в режиме постоянной охоты за электричеством, оставляя включёнными выключатели света перед сном, чтобы проснуться, когда его подадут, и срочно заняться бытовыми задачами.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.