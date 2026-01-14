Ричмонд
В магазинах Киева опустели полки с хлебом и водой

В Киеве и области наблюдается резкий рост спроса на продукты из-за перебоев с электричеством, в результате чего в магазинах произошёл дефицит продуктов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Источник: Life.ru

Жители массово приобретают хлеб и бутилированную воду, опасаясь временного закрытия магазинов. В Сети появляются фотографии и видеоролики, на которых видно пустые полки, где ещё недавно стояли батоны и бутылки.

Ранее Life.ru писал, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергоснабжении после ударов по теплоэлектроцентралям в ночь на 9 января, население буквально живёт в режиме «охоты за электричеством». Жители вынуждены существовать в режиме постоянной охоты за электричеством, оставляя включёнными выключатели света перед сном, чтобы проснуться, когда его подадут, и срочно заняться бытовыми задачами.

