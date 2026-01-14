В магазинах Киева опустели полки с хлебом и водой

Ранее Life.ru писал, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергоснабжении после ударов по теплоэлектроцентралям в ночь на 9 января, население буквально живёт в режиме «охоты за электричеством». Жители вынуждены существовать в режиме постоянной охоты за электричеством, оставляя включёнными выключатели света перед сном, чтобы проснуться, когда его подадут, и срочно заняться бытовыми задачами.