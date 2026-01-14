Киев могут эвакуировать из-за отсутствия света, воды и тепла: в Раде раскрыли подробности

Депутат Верховной рады Богдан Кицак допустил, что кризис с энерго- и теплоснабжением в Киеве может привести к эвакуации населения. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Нардеп Кицак допустил, что из-за кризиса с электроэнергией и теплоснабжением власти придется эвакуировать жителей Киева», — передает издание.
Как ранее информировало издание, на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии Киев и ряд городов Киевской области оказались почти в полной темноте.
Тогда же на автомобильных заправках в пригороде украинской столицы возникли длинные очереди. Так местные жители закупают топливо для генераторов на фоне долгого отсутствия электроэнергии.
Ранее The Washington Post предупреждала о возможном блекауте на Украине. Тогда речь шла о Киеве и восточной части страны.
Кроме этого, жительница Киева, которая до начала спецоперации переехала в Россию, рассказала, что в украинской столице трубы замерзают вместе с людьми, а Новый год праздновали только богатые граждане.