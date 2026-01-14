В аэропорту Краснодара возобновили приём и выпуск воздушных судов

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны России сбили девять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины за три часа. Четыре БПЛА были уничтожены над Азовским морем, три — над Крымом, два — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
