В аэропорту Краснодара возобновили приём и выпуск воздушных судов

В аэропорту Краснодара (Пашковский) сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Федеральная авиационная служба России (Росавиация). Воздушная гавань работает в штатном режиме и принимает рейсы без дополнительных ограничений.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны России сбили девять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины за три часа. Четыре БПЛА были уничтожены над Азовским морем, три — над Крымом, два — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше