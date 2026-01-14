На следующей неделе усилится давление на доллар. Каким станет курс рубля

Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля.
В ближайшие дни станут известны объёмы чистых продаж валюты по бюджетному правилу после 15 января. Их рост от текущих 10,22 млрд в день в рублёвом эквиваленте будет в пользу российской валюты, а снижение интервенций, напротив, будет фактором умеренного давления на нацвалюту. Об этом рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
По его мнению, покинуть временную зону равновесия курсы валют могут вынудить разве что сильные геополитические сигналы.
— Ключевое влияние на динамику валют окажут внешние события. В центре внимания инвесторов — публикация данных по инфляции и потребительской активности в США, которые могут скорректировать ожидания по дальнейшим шагам ФРС и, соответственно, повлиять на глобальный спрос на доллар. Дополнительным фактором станет пониженная ликвидность в начале недели из-за выходного дня в США, из-за чего движения курса могут быть менее выразительными. В этих условиях рубль, скорее всего, будет двигаться спокойно, без резких колебаний, реагируя прежде всего на внешний новостной фон, — считает управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Прогноз курса доллара на неделю с 19 января.
Александр Бахтин отметил, что рубль встретил год без особых волнений и краткосрочно ждать значимых перемен также не приходится. Доллар на будущей неделе может продолжать движение чуть под 80, по евро — 93−94. Прогноз по юаню — 11,2−11,5 ₽ Спрос на иностранные валюты и их предложение нашли временный баланс вблизи этих уровней. С конца следующей недели поддержку рублю может начать оказывать приближение январского налогового периода.
— Во второй половине января курсы иностранных валют могут быть выше текущих — лимиты продажи валюты по бюджетному правилу наверняка снизятся относительно высоких декабрьских, геополитический фон настороженный, глобальный доллар (DXY) подрастает относительно корзины валют, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
По его словам, волатильность на рынке всё ещё низкая, большой активности трейдеров пока нет. По мере возвращения операторов рынка к торгам после праздников биржевая ликвидность закономерно возрастет, а динамика валютных пар станет более выраженной. Ориентиры через неделю — доллар выше 80 рублей, евро — к 94, юань — ближе к 11,5.
Денис Астафьев считает, что на следующей неделе рубль, вероятнее всего, сохранит относительно устойчивые позиции. Текущие уровни курса формируются вблизи значений конца прошлой недели, и при отсутствии резких внешних шоков доллар будет торговаться в боковом диапазоне. В базовом сценарии курс американской валюты останется в коридоре 77−81, а рубль продолжит получать поддержку со стороны внутренних факторов — умеренного спроса на валюту после праздничного периода и действующих регуляторных ограничений.
В базовом сценарии финансового маркетплейса «Сравни» при сохранении текущей геополитической обстановки ожидается умеренное ослабление рубля в январе 2026 года. В соответствии с этим сценарием можно ожидать следующие средние курсы: доллар в диапазоне 80−88 рублей, юань — 11,3−12,6, евро — 94−105 рублей. Умеренное ослабление курса, вероятно, будет обусловлено комплексом факторов: снижением цены на нефть Brent до 63 долларов за баррель; уменьшением объёма продажи валюты в рамках бюджетных операций; постепенным снижением ключевой ставки Банка России.
Рынок входит в обычный январский ритм после праздников, когда ликвидность восстанавливается постепенно. Главный фактор давления — двукратное сокращение продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций ФНБ. Это сразу изменило баланс спроса и предложения на внебиржевом рынке. Кроме того, нефть Urals торгуется в районе 53−54 долларов за баррель. Повышение НДС с 20% до 22% оказывает краткосрочный разовый эффект на инфляцию — скорее всего, это даст ЦБ основания не спешить со снижением ключевой ставки на февральском заседании 13-го числа. Сейчас она на уровне 16%, и высокие реальные ставки пока работают на стабильность рубля. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.
— В январе традиционно снижается экономическая активность в первой половине месяца, а потребительский спрос остаётся высоким. Налоговые выплаты по НДС за четвёртый квартал прошлого года тоже создают небольшой спрос на рубли. По моим оценкам, резких колебаний не будет, ждём рубль в диапазоне 79−82 за доллар, — отметил Фёдор Сидоров.