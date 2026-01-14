На следующей неделе усилится давление на доллар. Каким станет курс рубля

Рынок входит в обычный январский ритм после праздников, когда ликвидность восстанавливается постепенно. Главный фактор давления — двукратное сокращение продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций ФНБ. Это сразу изменило баланс спроса и предложения на внебиржевом рынке. Кроме того, нефть Urals торгуется в районе 53−54 долларов за баррель. Повышение НДС с 20% до 22% оказывает краткосрочный разовый эффект на инфляцию — скорее всего, это даст ЦБ основания не спешить со снижением ключевой ставки на февральском заседании 13-го числа. Сейчас она на уровне 16%, и высокие реальные ставки пока работают на стабильность рубля. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.