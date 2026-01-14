Американца поместили в психбольницу после потери багажа авиакомпанией

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Житель Колорадо летел в Цюрих с несколькими пересадками, но по прибытии выяснилось, что его багаж утерян. Поскольку у мужчины не было средств на покупку теплой одежды, ему пришлось мерзнуть в заснеженном городе. Многократные попытки выяснить у перевозчика судьбу чемодана ни к чему не привели.