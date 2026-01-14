НАБУ вручило Юлии Тимошенко подозрение: в офисе «Батькивщины» проводят обыски

НАБУ проводит обыски в офисе партии «Батькивщина». По данным некоторых источников, это может быть связано с вручением подозрения ее лидеру, Юлии Тимошенко. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на источники в политических кругах.
Тимошенко ранее занимала пост премьер-министра Украины.
«Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в офисе партии “Батькивщина”», — говорится в сообщении.
Информацию подтвердил украинский депутат Алексей Гончаренко*. По его словам, Тимошенко якобы вела переговоры с депутатами по поводу присоединения к ее фракции за некоторую сумму денег.
Пару дней назад НАБУ провело обыски у водителя экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
* — Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России.