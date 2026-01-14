Жители Новосибирска страдают от снегоуборочной техники

Еще в 2025 году по просьбе негодующих в проблеме пытался разобраться депутат Горсовета Андрей Гудовский. Он подтвердил осведомленность о проблеме и отметил необходимость улучшения инфраструктуры. Несмотря на отсутствие запрета на движение большегрузов по улице, депутат выразил готовность к поиску решения для снижения нагрузки на дорогу.