Жители Новосибирска страдают от снегоуборочной техники

Жители 2-го Воинского проезда в Новосибирске жалуются на постоянное движение снегоуборочной техники вблизи их домов. Как местный житель Денис Сорокин рассказал Сиб.фм, десятки 40-тонных грузовиков направляются на расположенный неподалеку снегоотвал, создавая шум, заторы и разрушая дорожное покрытие. Особенно остро проблема ощущается в период сильных снегопадов.
На видеозаписи, предоставленной Сорокиным, за полторы минуты по улице проезжает около дюжины грузовиков, перевозящих снег.
Еще в 2025 году по просьбе негодующих в проблеме пытался разобраться депутат Горсовета Андрей Гудовский. Он подтвердил осведомленность о проблеме и отметил необходимость улучшения инфраструктуры. Несмотря на отсутствие запрета на движение большегрузов по улице, депутат выразил готовность к поиску решения для снижения нагрузки на дорогу.