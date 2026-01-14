Ричмонд
Редкий экземпляр «Бесов» Достоевского выставят на торги от 1,2 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» откроет первые торги этого года 15 января, выставив экземпляр «Бесов» Фёдора Достоевского, изданный в 1935 году. Это следует из карточки товара на сайте аукционного дома.

Источник: Life.ru

Стартовая цена за книгу составляет 1,2 миллиона рублей. Издание украшено офортами С. М. Шора, содержит вступительную статью и комментарии Л. П. Гроссмана, при этом суперобложка никогда не выпускалась. Книга находится в издательском переплёте, с лёгкими потертостями краёв, трещиной на корешке и редкими лисьими пятнами. На отдельных страницах видны пометки карандашом, но блок в целом чистый.

«Книга сохранилась в небольшом количестве экземпляров, число которых, по имеющимся на сегодняшний день данным, составляет порядка десяти. Величайшая редкость», — говорится в описании.

На тех же торгах будет выставлено Полное собрание сочинений Достоевского в 12 томах, изданное в 1904—1906 годах типографией П. Ф. Пантелеева. Стартовая цена всего собрания — 10 тысяч рублей.

Ранее в Москве на торгах было представлено масштабное собрание русской живописи XIX-XX столетий, общая оценочная стоимость которого достигает 2,5 миллиарда рублей. Центральным лотом и главной сенсацией предстоящих торгов станет «Портрет Д. Г. фон Дервиза» работы Валентина Серова, написанный в 1895 году. Эксперты оценили это произведение в 1,5 миллиона долларов.

