«Я люблю побеждать»: Трамп раскрыл свою цель в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политика в отношении Ирана направлена на достижение некой «победы». Однако он не стал раскрывать, что именно имеет в виду.
«Конечная цель — победа. Я люблю побеждать», — сказал хозяин Белого дома в интервью телеканалу CBS.
Накануне президент США резко высказался о протестах в Иране, призвав демонстрантов продолжать акции. В то же время Трамп добавил, что протестующие в Иране не останутся без поддержки. По его словам, «помощь уже в пути».
При этом днем ранее американский глава ввел 25% пошлины против всех стран, которые торгуют с Исламской республикой.
Кроме этого, Трамп анонсировал жесткий ответ на события в Иране. Американский президент заявил, что если Тегеран атакует США, Вашингтон нанесет мощнейший в истории удар.