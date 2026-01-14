Ричмонд
«Я люблю побеждать»: Трамп раскрыл свою цель в отношении Ирана

Трамп назвал целью своих действий в Иране победу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политика в отношении Ирана направлена на достижение некой «победы». Однако он не стал раскрывать, что именно имеет в виду.

«Конечная цель — победа. Я люблю побеждать», — сказал хозяин Белого дома в интервью телеканалу CBS.

Накануне президент США резко высказался о протестах в Иране, призвав демонстрантов продолжать акции. В то же время Трамп добавил, что протестующие в Иране не останутся без поддержки. По его словам, «помощь уже в пути».

При этом днем ранее американский глава ввел 25% пошлины против всех стран, которые торгуют с Исламской республикой.

Кроме этого, Трамп анонсировал жесткий ответ на события в Иране. Американский президент заявил, что если Тегеран атакует США, Вашингтон нанесет мощнейший в истории удар.

