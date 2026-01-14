Мужчине потребовалась пересадка сердца после пяти лет употребления энергетиков

Житель Алматы был вынужден пройти операцию по пересадке сердца из-за многолетнего злоупотребления энергетическими напитками. Об этом сообщило издание TengriNews.
Как рассказал пострадавший, он начал регулярно пить энергетики около 30 лет, работая поваром с ненормированным графиком. В течение пяти лет он выпивал до десяти банок в день, чтобы не засыпать на смене.
Со временем напитки перестали оказывать бодрящий эффект. Когда мужчина заболел пневмонией, у него начались боли в сердце. Врачи диагностировали увеличение органа, вызванное злоупотреблением энергетиками, и для спасения жизни потребовалась трансплантация.
Сейчас после успешной операции алматинец проходит реабилитацию. Он признался, что не ощущает донорское сердце как «чужое» и мечтает вернуться к работе в нормальном режиме. Своим детям он строго запрещает покупать энергетики, чипсы и газировку, говорится в статье.
Государственная дума 31 июля на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи детям энергетических напитков. «Вечерняя Москва» разобралась, в чем заключается основная опасность этого напитка.