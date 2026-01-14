Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подаренный школьником питбайк спас бойца в зоне СВО

Школьник из Кургана передал свой питбайк для нужд Армии России, и благодаря этому был спасён командир роты в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Источник: Life.ru

В школу, где учится десятиклассник, пришли ветераны и действующие военнослужащие. Боец с позывным Гюмри вручил подростку благодарственное письмо и рассказал, что год назад питбайк помог эвакуировать командира роты с позывным Добрый после тяжёлого ранения. После питбайк сгорел.

«Хочу пожать твою руку, сказать огромное спасибо родителям за воспитание, школе, где ты учишься. Я целый год мечтал о том, чтобы увидеться с тобой и сегодня такой случай представился», — сказал боец.

Ранее гранатомётчик Александр Брегеда спас своего брата, пронеся его на себе 7 километров под миномётным обстрелом. Весь путь, по его словам, он молился, а силы дало неожиданное детское воспоминание о том, как он прочитал молитву «Отче наш» на утреннике и получил подарок.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.