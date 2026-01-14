Всемирная федерация кошек выбрала лучших ветеранов: ими стали пушистые из России

Российские кошки заняли четыре места из пяти в рейтинге, где участвовало 136 кошек. В число лучших попали животные пород курильский бобтейл, сибирская, британская короткошерстная и манчкин. Единственное не российское животное в топ-5 — итальянская персидская кошка на пятой строчке.