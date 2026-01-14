Всемирная федерация кошек выбрала лучших ветеранов: ими стали пушистые из России

Всемирная федерация кошек (WFC) назвала четырех питомцев из России лучшими выставочными «ветеранами» 2025 года. Так в системе WCF называют животных старше восьми лет. Итоговый рейтинг размещен на сайте организации.
Российские кошки заняли четыре места из пяти в рейтинге, где участвовало 136 кошек. В число лучших попали животные пород курильский бобтейл, сибирская, британская короткошерстная и манчкин. Единственное не российское животное в топ-5 — итальянская персидская кошка на пятой строчке.
Российские питомцы также лидируют в категории непородистых кошек. Там они заняли первое и второе места в соответствующем рейтинге.
Днем ранее статус самого титулованного кота 2025 года получил абиссинский пушистый из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк (Darlen Fleur Dalmore Black). Набрав свыше 19,7 тысячи баллов, он завоевал титул чемпиона мира.