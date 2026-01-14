Лицо — открытая книга: Life.ru выяснил, как морщины выдают ваш характер и прошлое

Так называемые гусиные лапки у глаз, которые формируются от работы круговой мышцы глаза, потому что человек много улыбается, щурится от улыбки. Складочки у рта тоже формируются от того, что человек много улыбается и поднимаются мышцы уголков рта. Эти морщинки часто называют знаками счастливой жизни, и они обычно не воспринимаются как негативные даже самим человеком, пока не становятся слишком глубокими.