Лицо — открытая книга: Life.ru выяснил, как морщины выдают ваш характер и прошлое

«Морщины, особенно мимические, напрямую связаны с нашим эмоциональным состоянием через повторяющиеся движения лицевых мышц, фиксирующие эмоции на нашем лице. Конечно, нужно испытывать глубокие переживания и эмоции, чтобы этот мышечный след на лице сформировался», — уточняет эксперт.
Самые глубокие морщины возникают от эмоций, связанных со стрессом, от концентрации негативных переживаний, которые со временем фиксируют мышцы в напряжённом состоянии. От радости и смеха тоже формируются морщины, но они являются отражением позитивных эмоций.
Так называемые гусиные лапки у глаз, которые формируются от работы круговой мышцы глаза, потому что человек много улыбается, щурится от улыбки. Складочки у рта тоже формируются от того, что человек много улыбается и поднимаются мышцы уголков рта. Эти морщинки часто называют знаками счастливой жизни, и они обычно не воспринимаются как негативные даже самим человеком, пока не становятся слишком глубокими.
Марианна Абравитова.
Психолог.
Концентрация и задумчивость, такое упорное напряжение, тоже формируют морщинки. Например, межбровные морщинки. Они возникают не только от гнева, но и при ярком свете, а также когда мы очень сосредоточены за работой за компьютером. Горизонтальные морщинки на лбу от поднимания бровей могут появляться при удивлении, волнении или активном общении. Люди, очень эмоционально общающиеся, в основном подвержены этим горизонтальным морщинкам на лбу.
Печаль, разочарование, недовольство формируют носогубные складки. Они могут углубляться при опускании уголков губ, образуя так называемые линии марионетки — вертикальные складки от уголков рта вниз, как продолжение носогубных. Складки на шее и брыли тоже формируются от постоянного опускания головы и угнетённого выражения. Любое эмоциональное состояние, например, удивление, вызывает горизонтальные морщинки на лбу. Отвращение, брезгливость формируют морщины на переносице, у крыльев носа.
«Всё-таки от каких эмоций появляются самые глубокие и рано стареющие морщины? Здесь ключевую роль играет хроническое мышечное напряжение, вызванное не просто мимикой, а именно попаданием в длительное эмоциональное состояние, которое может даже захватывать психику навсегда. Это не разовая эмоция, а хронический эмоциональный фон», — добавляет специалист.
Индивидуальный мышечный паттерн тоже является базой, потому что каждый человек по-разному выражает эмоции: кто-то больше щурится, кто-то больше хмурится. Сила и частота сокращений также играют роль: чем чаще и интенсивнее работает мышца, тем глубже залом. Качество кожи, состояние коллагена и эластина, уровень увлажнённости кожи и генетика определяют, насколько быстро залом сформируется. Такие факторы, как солнце, которое разрушает коллаген, курение, питание, да и вообще вся наша жизнь, формируют, углубляют и усугубляют эти процессы очень активно.
«По нашим морщинкам можно сразу увидеть, в каких эмоциях мы живём, каким человеком являемся. Особенно в пожилом возрасте можно по лицу читать, как по книге, как человек, в принципе, прожил свою жизнь», — заключает психолог.
