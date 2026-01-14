Ричмонд
В Приморье с января выросли социальные выплаты для пенсионеров, детей и инвалидов

С января 2026 года в Приморском крае социальные выплаты увеличены на четыре процента, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: ДЕЙТА

Повышение коснулось пенсионеров, инвалидов, детей-сирот и семей с детьми. Размер регионального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей теперь составляет 248 393 рубля. Также выросли ежемесячные выплаты льготным категориям граждан: ветеранам труда, реабилитированным лицам, труженикам тыла, лицам с особыми заслугами перед Отечеством и Приморским краем, а также получателям компенсаций по закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней и награжденным знаком «Почетный донор России».

Для приемных семей выплаты на содержание каждого ребенка составляют 9 350 рублей. Изменения направлены на поддержку социальных категорий населения и повышение качества жизни граждан Приморья.