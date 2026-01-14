В Приморье с января выросли социальные выплаты для пенсионеров, детей и инвалидов

Повышение коснулось пенсионеров, инвалидов, детей-сирот и семей с детьми. Размер регионального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей теперь составляет 248 393 рубля. Также выросли ежемесячные выплаты льготным категориям граждан: ветеранам труда, реабилитированным лицам, труженикам тыла, лицам с особыми заслугами перед Отечеством и Приморским краем, а также получателям компенсаций по закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней и награжденным знаком «Почетный донор России».